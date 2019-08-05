В соцсетях распространилось видео с тем, как ребенка швыряют на пол и называют "подопытным кроликом".

В Казани прокуратура проверит видео с избиением девочки матерью. Об этом рассказали представители регионального надзорного ведомства. Накануне в социальных сетях распространился ролик, на котором якобы над малолетней девочкой издевается родительница. В настоящее время ребенка изъяли из семьи. Пациентка госпитализирована. В кадре было видно, что снимающая видео женщина толкает, бросает на пол плачущую раздетую девочку. Потерпевшую называли "подопытным кроликом", над которым можно издеваться.

Прокуратура Советского района Казани проводит проверку связи с появившимся в соцсетях видео, на котором женщина применяет физическую силу в отношении малолетней девочки. пресс-служба прокуратуры Татарстана

В правоохранительных органах уточнили, что семья, в которой произошел инцидент, сейчас стоит на учете. С потерпевшей работают все заинтересованные социальные ведомства. Ситуация с избиением ребенка находится на контроле в прокуратуре региона. Будет дана правовая оценка работе органов системы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Уроженец Якутии предстанет перед судом по обвинению в ранении незнакомца ножом.

Фото и видео: telegram / SHOT

