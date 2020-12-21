Жители Сюникской области перекрыли дорогу машине Пашиняна

Жители Сюникской области, которая граничит с Азербайджаном, перекрыли дорогу машине премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет news.am.
Жители обеспокоены тем, что рядом с их областью будут размещены новые боевые посты азербайджанской армии. Они считают, что это будет угрожать их безопасности. Местные блокируют дороги, требуют защиты во время демаркации армяно-азербайджанской границы.
Отмечается, что к перекрывшим дорогу жителям вышли полицейские.
Ранее Пашинян прорвался на перекрытое протестующими кладбище в Ереване.
Видео: Youtube/NEWS AM
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