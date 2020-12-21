  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:34
86
matveyvn
Код вставки плеера

Жители Сюникской области перекрыли дорогу машине Пашиняна

0 0

К перекрывшим дорогу жителям вышли полицейские.

Жители Сюникской области, которая граничит с Азербайджаном, перекрыли дорогу машине премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет news.am.

Жители обеспокоены тем, что рядом с их областью будут размещены новые боевые посты азербайджанской армии. Они считают, что это будет угрожать их безопасности. Местные блокируют дороги, требуют защиты во время демаркации армяно-азербайджанской границы.

Отмечается, что к перекрывшим дорогу жителям вышли полицейские.

Ранее Пашинян прорвался на перекрытое протестующими кладбище в Ереване.

Видео: Youtube/NEWS AM

Теги: армения, нагорный карабах, пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии