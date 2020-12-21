Жители Сюникской области перекрыли дорогу машине Пашиняна

К перекрывшим дорогу жителям вышли полицейские.

Жители Сюникской области, которая граничит с Азербайджаном, перекрыли дорогу машине премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет news.am.

Жители обеспокоены тем, что рядом с их областью будут размещены новые боевые посты азербайджанской армии. Они считают, что это будет угрожать их безопасности. Местные блокируют дороги, требуют защиты во время демаркации армяно-азербайджанской границы.

Отмечается, что к перекрывшим дорогу жителям вышли полицейские.

Ранее Пашинян прорвался на перекрытое протестующими кладбище в Ереване.

Видео: Youtube/NEWS AM