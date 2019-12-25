Жители Сиэтла сообщили о таинственном свечении в ночном небе

Каскад огней попал на камеры очевидцев.

Накануне вечером пользователи соцсетей в Сиэтле рассказали о таинственном свечении в небе. Каскад огней попал на камеры очевидцев.

Агентство "РИА Новости" со ссылкой на национальную метеорологическую службу Сиэтла сообщает, что свечение могло исходить от падающих обломков второй ступени ракеты SpaceX.

Пока мы ждем дальнейшего подтверждения по деталям, вот та неофициальная информация, которая у нас пока есть. Яркие объекты в небе, о которых сообщали многие, были обломками второй ступени ракеты Falcon 9, которые не сгорели на сходе с орбиты. национальная метеорологическая служба Сиэтла

Также специалисты заявили, что падение обломков в регионе не ожидают.

Ранее гуляющая по российскому торговому центру обезьяна попала на видео

Фото: pixabay.com