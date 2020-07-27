Очевидец Расмус Карлссон и его друзья встретили российскую субмарину рядом с Эресуннским мостом.

Жители Швеции остались в восторге от российской подлодки. Своими впечатлениями они поделились журналистам газеты Expressen.

Сначала местные жители подумали, что это шотландская субмарина. Дело в том, что флаг Военно-морского флота России по на флаг Шотландии. Очевидцы отметили, что "она была просто гигантская". Так, 23-летний Расмус Карлссон, около шести вечера отправился со своими друзьями на яхте к острову Драге. Проплывая под Эресуннским мостом, рядом с ними всплыла субмарина.

Мой дружище как раз шутил, что это точно российская подлодка. - Расмус Карлссон, очевидец

На капитанском мостике было 4 человека. Один из них помахал нам рукой. Парень отметил, что российская подлодка проплыла всего в 30 метрах от яхты.

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Видео: www.expressen.se