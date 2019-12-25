Жители России назвали необходимый для нормальной жизни доход

70% опрошенных имеют постоянную работу.

Больше трети жителей России считает необходимым для нормальной жизни ежемесячный доход в размере 50-80 тысяч рублей. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на исследование банка "Открытие".

Согласно опубликованным данным, 11% опрошенных граждан считаю, что им достаточно менее 50 тысяч рублей в месяц, 28% - от 80 до 120 тысяч рублей. Также около 15% опрошенных считают, что им было бы комфортно получать от 120 до 200 тысяч в месяц. Менее десяти процентов респондентов назвали сумму более 200 тысяч в месяц.

Также, согласно исследованию, более чем две трети жителей России в настоящее время имеют постоянную работу. На нескольких работах трудятся восемь процентов россиян.

75 процентов опрошенных сообщили, что хотели бы зарабатывать больше, однако только 11 процентов заявили, что получают достойную зарплату.

Ранее мы сообщали, что более трети россиян считают уровень налогов чрезмерным.

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