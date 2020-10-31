Андрей Воробьев подписал указ о введении дополнительных ограничений по региону.

Жители Подмосковья старше 65 лет обязаны соблюдать самоизоляцию со 2 ноября. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава Московской области Андрей Воробьев. Чиновник отметил, что с данной категорией жителей по региону сложилась самая тяжелая ситуация среди зараженных коронавирусом. Возрастные пациенты болеют серьезнее и дольше.

Поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших, но с понедельника мы введем обязательную. При этом старшее поколение может и ходить в магазин, и прогуливаться, и карту мы не блокируем Андрей Воробьев, глава Московской области

Чиновник отметил, что власти региона ожидают от населения больше самодисциплины и самоконтроля. Постановление о вводе дополнительных мер ограничения уже подписано губернатором. Обязательная самоизоляция также рассчитана на людей, страдающих хроническими заболеваниями. Она продлится до 15 ноября.

Жители Подмосковья смогут сделать прививку от коронавируса бесплатно по ОМС.

Фото: Piter.tv