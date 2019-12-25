Жители Мурино не в восторге от нового транспортного кольца

В сентябре запустили рабочее движение по кольцу в западной части Мурино. Круговой перекресток стал частью новой развязки с кольцевой автодорогой. Однако не все местные жители довольны кольцом.
По мнению местных жителей, на развязке не уменьшилось число аварий, да и пробки не покинули город. Об этом петербуржцы рассказали изданию Peterburg2.
Новое транспортное кольцо горожане также активно обсуждают в социальных сетях. Кто-то из местных недоволен, что съезд в сторону метро так и не построили. Некоторые петербуржцы считают, что число аварий с появлением кольца увеличится.
Из-за того, что не все соблюдают разметку на съезде, думаю, ДТП будет очень часто.
пользователь группы "Мурино LIVE" в социальной сети ВКонтакте
В каком месте это чудо обеспечило бесперебойного движение, когда водители пытаются из всех полос нашего бублика попасть в две полосы дороги.
пользователь группы "Мурино LIVE" в социальной сети ВКонтакте
Ранее власти Ленобласти решили вопрос с тем, как обустроить обход Мурино "справа".
Фото: Instagram / dorogi_lo
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