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Жители Мурино не в восторге от нового транспортного кольца
Сегодня, 20:21
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Жители Мурино не в восторге от нового транспортного кольца

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Некоторые горожане считают его бесполезным.

В сентябре запустили рабочее движение по кольцу в западной части Мурино. Круговой перекресток стал частью новой развязки с кольцевой автодорогой. Однако не все местные жители довольны кольцом. 

По мнению местных жителей, на развязке не уменьшилось число аварий, да и пробки не покинули город. Об этом петербуржцы рассказали изданию Peterburg2.

Новое транспортное кольцо горожане также активно обсуждают в социальных сетях. Кто-то из местных недоволен, что съезд в сторону метро так и не построили. Некоторые петербуржцы считают, что число аварий с появлением кольца увеличится. 

Из-за того, что не все соблюдают разметку на съезде, думаю, ДТП будет очень часто. 

пользователь группы "Мурино LIVE" в социальной сети ВКонтакте 

В каком месте это чудо обеспечило бесперебойного движение, когда водители пытаются из всех полос нашего бублика попасть в две полосы дороги.

пользователь группы "Мурино LIVE" в социальной сети ВКонтакте 

Ранее власти Ленобласти решили вопрос с тем, как обустроить обход Мурино "справа". 

Фото: Instagram /  dorogi_lo

Теги: кольцо, местные жители, мурино
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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