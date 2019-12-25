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В Западном Мурино запустили движение по кольцу на развязке с КАД
Сегодня, 10:40
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Западном Мурино запустили движение по кольцу на развязке с КАД

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Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории.

Сегодня, 17 сентября, "Ленавтодор" запустил рабочее движение по кольцу в западной части Мурино. Круговой перекресток стал частью новой развязки с кольцевой автодорогой.

Предполагается, что кольцо ускорит движение по всем четырем съездам, так как позволит беспрепятственно съезжать с КАД на территорию Западного Мурино без образования заторов на въезде и выезде. 

Сама развязка была построена год назад. Тогда же открыли часть "кольца". К 2024-му году появится дорога от кольцевого пересечения до ТПУ Девяткино. Она станет продолжением развязки с КАД в районе Западного Мурино.

Ранее власти Ленобласти решили вопрос с тем, как обустроить обход Мурино "справа". 

Фото: Telegram / Админка Ленобласти 

Теги: кольцо, мурино
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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