В Западном Мурино запустили движение по кольцу на развязке с КАД

Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории.

Сегодня, 17 сентября, "Ленавтодор" запустил рабочее движение по кольцу в западной части Мурино. Круговой перекресток стал частью новой развязки с кольцевой автодорогой.

Предполагается, что кольцо ускорит движение по всем четырем съездам, так как позволит беспрепятственно съезжать с КАД на территорию Западного Мурино без образования заторов на въезде и выезде.

Сама развязка была построена год назад. Тогда же открыли часть "кольца". К 2024-му году появится дорога от кольцевого пересечения до ТПУ Девяткино. Она станет продолжением развязки с КАД в районе Западного Мурино.

Ранее власти Ленобласти решили вопрос с тем, как обустроить обход Мурино "справа".

Фото: Telegram / Админка Ленобласти