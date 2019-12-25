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Жители Московского района просят сохранить маршрутку К-213
Сегодня, 11:02
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Жители Московского района просят сохранить маршрутку К-213

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Депутат Алексей Макаров выступил от лица жителей района.

Петербургский парламент поддержал депутатский запрос Алексея Макарова в адрес губернатора Александра Беглова по поводу отмены в Московском районе маршрутки К-213.

Депутат Алексей Макаров выступил от лица жителей района, которые не хотели бы утратить нормальное сообщение с центром города после упразднения данного маршрута в рамках транспортной реформы.

В обращении к Беглову депутат уточнил о возможности прокладки альтернативного социального маршрута вместо коммерческого К-213.

В начале августа в Петербурге определили перевозчиков первых 10 лотов автобусных маршрутов в 2022 году.

Фото: pexels

Теги: маршрутка, транспортная реформа
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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