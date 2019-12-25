Жители Московского района просят сохранить маршрутку К-213

Петербургский парламент поддержал депутатский запрос Алексея Макарова в адрес губернатора Александра Беглова по поводу отмены в Московском районе маршрутки К-213.
Депутат Алексей Макаров выступил от лица жителей района, которые не хотели бы утратить нормальное сообщение с центром города после упразднения данного маршрута в рамках транспортной реформы.
В обращении к Беглову депутат уточнил о возможности прокладки альтернативного социального маршрута вместо коммерческого К-213.
В начале августа в Петербурге определили перевозчиков первых 10 лотов автобусных маршрутов в 2022 году.
Фото: pexels
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