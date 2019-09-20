Жители Кронштадта просят восстановить беседку Попова

Беседку назвали в честь создателя радиоприемника Александра Попова.

В пятницу, 7 мая, в День радио жители Кронштадта попросили восстановить беседку, названную в честь создателя радиоприемника Александра Попова.

Первый сеанс радиосвязи провели ровно 136 лет назад. Отмечается, что ученый работал на острове Котлин в Минном офицерском классе. Рядом была расположена беседка, где и проходили испытания радиоприемника. Спустя много времени строение пришло в не очень хорошее состояние. Местные жители уверены, что беседка Попова может стать достопримечательностью Кронштадта.

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Фото: citywalls.ru