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Жителей калифорнийского города Монтесито эвакуировали из-за наводнения

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В пожарной службе отметили, что ожидается самый сильный ливень за последнее время.

Жителей калифорнийского прибрежного города Монтесито эвакуировали из-за наводнения. Об этом сообщает пожарная служба города в Twitter-аккаунте.

В опубликованном заявлении отметили, что ожидается самый сильный ливень за последнее время. Жителям, чьи дома находятся в зоне действия приказа об эвакуации, необходимо покинуть свои места.

Отметим, что в Монтесито проживают принц Гарри со своей семьей и телеведущая Опра Уинфри.

Ранее мы сообщали, что жертвами зимней бури в США стали не менее 23 человек.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: монтесито, наводнение, сша, эвакуация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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