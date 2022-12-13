Жителей калифорнийского города Монтесито эвакуировали из-за наводнения

Жителей калифорнийского прибрежного города Монтесито эвакуировали из-за наводнения. Об этом сообщает пожарная служба города в Twitter-аккаунте.
В опубликованном заявлении отметили, что ожидается самый сильный ливень за последнее время. Жителям, чьи дома находятся в зоне действия приказа об эвакуации, необходимо покинуть свои места.
Отметим, что в Монтесито проживают принц Гарри со своей семьей и телеведущая Опра Уинфри.
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Видео: Telegram / РИА Новости
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