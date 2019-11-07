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Жителей Шанхая предупредили об опасности заражения лихорадкой денге

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Медики дали рекомендации о том, как защитить себя от опасных москитов.

Жителей Шанхая предупредили об опасности заражения лихорадкой денге. Об этом сообщили журналисты из местного издания Shanghai Daily. Власть призвала население защищать себя в условиях повышенной опасности заражения. В начала 2020 года в городе зарегистрировано девять случаев инфицирования. Этот показатель  ниже, чем за аналогичный период в прошлом году. 

Медики отмечают, что жителям следует убирать стоячую воду в районе жилых зданий, а также использовать москитные сетки на окнах. На улице горожан просят носить одежду, которая закрывает конечности  и использовать антимоскитные средства защиты. Рекомендуется избегать длительного нахождения в тени влажных деревьев или в траве. 

Напомним, что с июля администрация Шанхая ведет масштабную кампанию по избавлению от москитов в старых жилых домах. Москиты являются основными переносчиками лихорадки денге. Их пытаются уничтожить при помощи распыления химикатов. 

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Видео: YouTube / 科普一傳十

Теги: денге, лихорадка, шанхай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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