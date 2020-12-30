Первые дозы препарата получат медики, учителя и силовики.

Жителей Приднестровья начнут прививать вакциной "Спутник V". Об этом сообщили представители пресс-службы главы региона со ссылкой на заявление политика. Вадим Красносельский рассказал о планах местного правительства по прививочной кампании на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Первые 30000 доз используют для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур республики. Прививать граждан будут исключительно в добровольном порядке. Поручено безотлагательно сформировать списки потенциальных получателей прививок сообщение Вадима Красносельского

В Приднестровье напомнили, что тема вакцинации населения обсуждалась в рамках встречи главы региона с заместителем администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Для этого Красносельский приезжал в Москву с рабочим визитом.

Додон заявил о попытке Запада "зажечь еще один фитиль" вокруг России.

Видео: YouTube / PS PPMR