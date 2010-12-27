Жительница Тувы довела дочку полутора лет до смерти, отказавшись от помощи врачей

Жительница Кызыла облила дочку кипятком и решила вылечить ребенка самостоятельно.

Мать из Кызыла обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Женщина погубила собственную полуторагодовалую дочь, отказавшись от медицинского лечения. Об этом сообщило республиканское управление по Туве.

Следственному комитету стало известно, что некоторое время назад россиянка по случайности облила малышку кипятком, находясь в бане частного дома. Ребенок получил ожоги третьей степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Повреждены оказались 60% тела. Мать решила не обращаться к врачам, а вылечить дочку самостоятельно. Она втирала в места ожогов облепиховое масло.

Через несколько дней пострадавшую с родительницей все же пришлось госпитализировать, но тогда уже помочь девочке не представлялось возможным. В результате девочка скончалась.