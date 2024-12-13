Чиновник мэрии Кызыла получил срок за гибель мужчины под обрушившимся домом

Суд согласился с позицией гособвинения.

Кызылский городской суд приговорил бывшего исполняющего обязанности начальника департамента мэрии в Туве к двум годам условно за халатность. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления Следственного комитета. Известно, что действия чиновника привели к обрушению кровли дома, под обломками которого погиб человек. Эта трагедия произошла 1 марта 2023 года во время самовольного разбора двухэтажного деревянного здания с целью заготовки дров. Фигурант расследования признан виновным по части 2 статьи 293 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание... с испытательным сроком два года, с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления на срок два года. пресс-служба СК РФ по Туве

В надзорном ведомстве пояснили, что чиновник знал о расселении жильцов в здании по улице Баянкольской в Кызыле, а также понимал необходимость сноса жилого дома как аварийного объекта. Однако он нарушил требования федерального законодательства, не организовав и не поручив сотрудникам принять меры для безопасности населения, которые бы предотвратили и предупредили причинение вреда людям и окружающей среде. В частности, речь могла идти о препятствовании несанкционированному доступу граждан в расселенный дом.

МВД Башкортостана инсценировало убийство, чтобы пресечь покушение.

Фото и видео: СУ СК РФ по Туве