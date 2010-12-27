Нетрезвый петербуржец избил сотрудника ночного клуба

Мужчина пытался скрыться с места преступления, однако был задержан стражами порядка.

В Петербурге задержали 24-летнего молодого человека, которого подозревают в нанесении телесных повреждений 29-летнему сотруднику ночного клуба. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Конфликт разгорелся в доме №10 на улице Чудновского. Между нетрезвым посетителем и работником заведения произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе конфликта молодой человек ударил потерпевшего несколько раз по голове. Другие сотрудники клуба, увидев драку, нажали на тревожную кнопку.

Хулиган пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали стражи порядка. Потерпевшего увезли в больницу. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что в магазине на Партизана Германа посетители подрались с охранником.

Фото: pixabay.com