Мужчина отхлестал животное поводком.

Житель Красноярска избил в лифте свою собаку. Этот инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения. Ролик распространился по социальным сетям. Соседи живодера узнали о спорных методах воспитания домашнего питомца случайно. Они решили по камерам видеонаблюдения узнать, чье животное справляет нужду в лифте.

В лифте написала собака. Решили по камерам посмотреть, чтобы поговорить с хозяином. Но заметили это. местный житель для журналистов "ТВК Красноярск"

на кадрах показано, что собака сразу же забивается в угол после того, как заходит в лифт вместе с мужчиной. После этого местный житель сразу же начинает хлестать животное поводком. На данный момент горожане не обратились в правоохранительные органы с заявлением на соседа. Они полагают, что на хозяина собаки правоохранительные органы повлиять не смогут, а свою дальнейшую злость на людей мужчина вновь выместит на животном.

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Видео: Telegram / ТВК Красноярск