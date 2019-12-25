Лидер ЛДПР рассказал, почему следует прививаться от COVID-19.

Владимир Жириновский назвал самый эффективный способ борьбы с коронавирусом. Об этом лидер ЛДПР заявил журналистам НСН. По словам спикера, наиболее результативным методом профилактики против COVID-19 является прививка от инфекции.

Прививка - это безопасно, а вот переболеть - нет...главное оружие против вируса после прививки - это социальное дистанцирование Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Политик отметил, что даже если заболевание у пациента протекает в легкой форме, то отложенные последствия для него в виде неизученности инфекции могут быть "гораздо хуже". Жириновский призвал сократить физические контакты. Он заявил, что вариант самоизоляции на собственном дачном участке - наиболее оптимальный вариант.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Владимир Жириновский вакцинировался против коронавируса. В апреле политику исполнилось 74 года.

Фото: Piter.tv

