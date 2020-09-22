Жириновский рассказал, когда ждать распада США

Лидер ЛДПР считает, что через 15-20 лет, когда ему исполнится 100 лет.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, когда ждать распада США. Об этом рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский заявил, что распад США произойдет через 15-20 лет, когда ему исполнится 100 лет.

Страна-барахолка, страна-"черкизон", которой осталось жить максимум 15-20 лет. К моему столетию этого государства не будет Владимир Жириновский.

Также Жириновский заявил, что американцы "сами ничего не создали".

Ранее мы сообщали о том, что Помпео заявил о готовности США "ответить" на ситуацию с Навальным.

Видео: YT / ЛДПР-ТВ