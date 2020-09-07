Политик заявил, что после прививки с вакциной от COVID-19 никаких побочных эффектов не ощутил.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса. Об этом пишут РИА Новости.

Сейчас Жириновский чувствует себя хорошо. Однако он заявил журналистам, что в первые дни может подняться температура. Теперь лидер ЛДПР ждет второй укол вакцины. Предварительно процедура запланирована на 20-е числа сентября.

Напомним, что Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. На данный момент фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины. Россия будет производить вакцину в пяти странах.

Ранее мы сообщили, что Индия заняла вторую строчку в мире по числу зараженных COVID-19.

Видео: YouTube / ЛДПР