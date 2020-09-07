В стране выявлено более 4 млн случаев коронавируса.

Индия заняла вторую строчку в мире по числу зараженных COVID-19. Об этом сказано в данных Университета Джонса Хопкинса.

Бразилия долгое время была на втором месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. С каждым днем суточный показатель случаев коронавируса в Индии продолжает увеличиваться. Страна никак не может выйти на плато по заболеваемости. Недавно в стране зафиксировали рекордное число случаев заражения с начала пандемии – 90 тыс. человек. Месяц назад в стране заболевали примерно 60 тыс. граждан за сутки.

За период пандемии в Индии умерли 71 тыс. человек. За сутки жертвами эпидемии стали 1016 пациентов.

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