Корреспонденту рассказали, что это обычные светоотражающие катафоты.

Стало известно, почему на форме сотрудников ОМОНа появились "дагестанские нашивки". Об этом пишут РИА Новости.

На прошлой неделе очевидцы начали делится кадрами в Telegram, на которых были видны нашивки на шлемах омоновцев, напомнивших оппозиции флаги кавказских республик РФ. Очевидцы отметили, что цвета на нашивках у бойцов отличались – у кого-то был зеленый цвет, у кого-то салатовый. Полоска посередине варьировалась от синей до черной.

Позднее выяснилось, что нашивки на форме служащих были обычными светоотражателями. Как пояснили корреспонденту, цвета катафотов ничего не обозначают. Именно поэтому они разные. По факту, три разных цвета нужны для того, чтобы катафот переливался.

Ранее мы сообщили, что белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить коллег.

Видео: Youtube/Кто, если не мы? Протесты и забастовки в Беларуси, Telegram/TUT.BY новости