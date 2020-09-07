Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить коллег

В воскресенье по всей республике прошли очередные акции протестов.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала освободить коллег, которых задержали при освещении акций протеста в республике. Об этом сказано в сообщении организации в ее Telegram-канале.

Люди снова вышли на улицы, чтобы выступить против занимающего пост президента Александра Лукашенко. Самая большая акция была организована в Минске. Чтобы обеспечить безопасность граждан была задействована спецтехника внутренних войск МВД и милиции. К местам проведения акций пришли силовики и сотрудники ОМОНа. Несколько улиц были ограждены металлическими ограждениями.

В Минске, Могилеве и Витебске задержали несколько журналистов. В СИЗО находятся сотрудница "Зеленого портала" Анастасия Захаревич и журналист радиостанции "Радио рация" Артем Сизинцев. В Могилеве из отделения милиции отпустили корреспондента агентства БелаПАН Алесю Асипцову, в Витебске – журналиста Дмитрия Казакевича.

Ранее мы сообщили, что соратница Тихановской покинула Белоруссию.

Видео: Telegram/TUT.BY новости