Соратница Тихановской покинула Белоруссию

Член президиума Координационного совета (КС) Ольга Ковалькова покинула Белоруссию. Об этом пишет портал Tut.by.
Ковалькова заверила, что не собиралась уезжать из Белоруссии. По ее словам, она в скором времени вернется. Дело в том, что, когда она отбывала административный арест в СИЗО, к ней приехали "представители власти". Соратница Тихановской уточнила, что они вынудили ее покинуть республику. В противном случае она могла бы пробыть в СИЗО "очень долго".
Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем.
- Ольга Ковалькова, член президиума Координационного совета
Ковалькова перешла границу с Польшей. Она взяла с собой только визитку посла Польши в Белоруссии Артура Михальского. Как рассказала оппозиционерка, он поспособствовал ее приезду в Варшаву.
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