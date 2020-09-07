Соратница Тихановской покинула Белоруссию

Она заявила, что ее вынудили уехать из страны.

Член президиума Координационного совета (КС) Ольга Ковалькова покинула Белоруссию. Об этом пишет портал Tut.by.

Ковалькова заверила, что не собиралась уезжать из Белоруссии. По ее словам, она в скором времени вернется. Дело в том, что, когда она отбывала административный арест в СИЗО, к ней приехали "представители власти". Соратница Тихановской уточнила, что они вынудили ее покинуть республику. В противном случае она могла бы пробыть в СИЗО "очень долго".

Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем. - Ольга Ковалькова, член президиума Координационного совета

Ковалькова перешла границу с Польшей. Она взяла с собой только визитку посла Польши в Белоруссии Артура Михальского. Как рассказала оппозиционерка, он поспособствовал ее приезду в Варшаву.

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