Жертвами шторма "Эльза" в Карибском море стали три человека

Стихия также нанесла большой ущерб местной инфраструктуре.

Жертвами тропического шторма "Эльза", который образовался в Карибском море, стали не менее трех человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Согласно имеющимся данным, в настоящее время известно о гибели двух человек в Доминиканской Республике и одного – в Сент-Люсии. Сообщается, что стихия нанесла большой ущерб местной инфраструктуре.

По информации СМИ, сейчас "Эльза" движется в сторону Кубы и Флориды.

Днем ранее глава Флориды Рон Десантис ввел режим ЧС в 15 из 67 округах штата из-за приближения шторма. Согласно данным метеороголов, "Эльза" приблизится к побережью Флориды к понедельнику 5 июля.

Ранее в Саратовской области ураган повредил крыши домов и электропередачу.

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