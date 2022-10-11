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Жертвами наводнений и оползней в Венесуэле стали 36 человек

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Еще 56 человек числятся пропавшими без вести.

.Жертвами наводнений и оползней в Венесуэле стали 36 человек. Об этом сообщает МВД республики со ссылкой на главу ведомства Ремихио Себальоса.

По его словам, еще 56 человек числятся пропавшими без вести. На севере Венесуэлы в Лас-Техериасе продолжаются поисково-спасательные работы. Пострадавший район объявили зоной бедствия.

Отметим, что 8 октября из-за проливных дождей Лас-Техериас накрыли оползни и наводнения. Также сообщается, что в результате удара стихии пострадали почти 800 домов.

Ранее мы сообщали, что в центре Киева прогремело несколько взрывов.

Видео: YouTube / Republica

Теги: венесуэла, жертвы, наводнения, оползни
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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