Роль Женщины-Кошки в новом "Бэтмене" может достаться темнокожей актрисе

Намеков на то, кто в итоге сыграет главного противника Бэтмена, пока нет.

Роль Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о "Бэтмене" может достаться темнокожей актрисе. По информации Heroic Hollywood, на пробах режиссер отдает предпочтение актрисам, похожим по типажу на Зои Кравиц.

Сама актриса не сможет принять участие в проекте из-за плотного графика. Также СМИ отметило, что роль точно не достанется Ванессе Кирби, так как режиссер даже не рассматривает ее кандидатуру.

Намеков на то, кто в итоге сыграет главного противника Бэтмена, пока нет. Релиз картины намечен на июнь 2021 года.

Ранее стал известен лучший исполнитель роли Бэтмена.