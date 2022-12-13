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Петербурженке предъявили обвинение в истязании несовершеннолетней дочери
Сегодня, 14:45
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Петербурженке предъявили обвинение в истязании несовершеннолетней дочери

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Женщина систематически оскорбляла девочку и лишала её еды.

СК РФ возбудил уголовное дело против жительницы Петербурга, которая систематически истязала свою дочь на протяжении двух лет и чуть не довела ребёнка до самоубийства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Петербурженка регулярно пребывала в состоянии запоя и высказывала неприязнь к дочери 2010 года рождения. Она оскорбляла девочку и лишала её еды в период с 2021 по 2023 год.

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что петербургского подполковника арестовали за требование взятки в 20 млн рублей от сотрудника РЖД.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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