Американка родила за 9 минут три пары близнецов

Двух девочек и четырех мальчиков.

Американка, жительница штата Техас за девять минут родила шестерых детей. Об этом сообщили на странице клиники The Woman"s Hospital of Texas в Facebook.

Две девочки и четыре мальчика родились 15 марта в 4:59 по местному времени. Все новорожденные весят от 800 до 1300 граммов. Мать близнецов чувствует себя хорошо. Женщина уже выбрала имена дочкам, она хочет назвать их Зина и Зуриэль. Имена мальчикам еще только предстоит выбрать.

Врачи техасского роддома рассказали, что вероятность рождения шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.

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Фото: The Woman"s Hospital of Texas/ Facebook