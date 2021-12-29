СК завел дело на родителей близнецов, найденных голодными в Москве

Расследуется дело по статьям 156 и 117 УК РФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело на родителей братьев-близнецов, найденных голодными в Москве. Об этом рассказали представители пресс-службы надзорного ведомства по российской столице. Фигурантов расследования обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Ранее правоохранительные органы нашли малышей истощенными в квартире. Сейчас пострадавшие отправлены в больницу. В момент обнаружения детей, рядом с ними в нетрезвом состоянии находились мать и отец.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 156 и 117 УК РФ….родители систематически распивали алкоголь и вели асоциальный образ жизни пресс-служба СК РФ по региону

Следственные органы также дадут оценку работе местных органов профилактики в сфере прав несовершеннолетних граждан. Ситуация находится на контроле у председателя СК РФ Александр Бастрыкина.

В Москве двух восьмимесячных детей нашли в квартире в тяжелом состоянии.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

