Видео: китаянка попыталась задержать скоростной поезд ногой и попала в тюрьму

Она засунула ногу в зазор между платформой и поездом, так как это был последний поезд в сторону города Чанша. Она кричала, что если не сядет на него, то опоздает на работу.

В китайском городе Гуанчжоу женщина попыталась задержать скоростной поезд, поместив ногу в зазор между составом и платформой. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На выходных, 30-летняя китаянка вместе с подругой и братом перелезли через турникет на вокзале, после того, как контролер не принял их билеты, сказав, что они опоздали. Женщина подбежала к поезду, который стоял на платформе, требовала открыть двери. Китаянка кричала, что это последний поезд в сторону города Чанша и если она на него не успеет, то опоздает на работу. Отчаявшись, Ван засунула ногу в зазор между скоростным поездом и платформой

Только четырем сотрудникам удалось вытащить ее оттуда. За нарушение общественного порядка женщина проведет девять дней в тюрьме.

В мае китаянка упала в Неву во время фотосессии.

Фото и видео: Daily Mail