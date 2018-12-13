Китаянка упала в Неву во время фотосессии

Инцидент случился на стрелке Васильевского острова. Упавшую в Неву туристку сейчас ищут сотрудники МЧС.

Сегодня, в пятницу, третьего мая, в Санкт-Петербурге произошел несчастный случай: туристка из Китая упала в Неву. В настоящее время девушку разыскивают спасательные службы города.

Инцидент случился на стрелке Васильевского острова. Как утверждают свидетели произошедшего, человек упавший в воду - туристка из Китая. Она упала в Неву во время фотосессии.

Сотрудники МЧС проинформировали о том, что вероятность найти девушку безумно мала, так как в городе бушует непогода.

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