Воздушный шар с 11-летней девочкой унесло ветром в Крыму

Все обошлось благополучно. Ребенок не пострадал, только очень испугался.

Девочку-подростка одиннадцати лет унес сильный ветер, в то время как она каталась на воздушном шаре. Воздушный шар полетел по направлению к морю, однако уже через 10 километров шар спустился на землю. Ребенок не пострадал, только очень испугался. Об этом сообщает сетевое издание "Инфо24".

ЧП произошло рано утром 3 мая, около 7.30. Семья из четырех человек каталась на воздушном шаре. Во время жесткой посадки близ села Ближние Камыши взрослые, включая пилота, выпали из корзины, а девочка осталась внутри. Воздушный шар снова пошел вверх.

После тревоги в срочном порядке были привлечены все службы экстренного реагирования.

Источник: сетевое издание "Инфо24"