Послание отправила группа скаутов с Фарерских островов.

Женщина нашла письмо в бутылке из прошлого века. Об этом говорится в публикации Shetland News. Авторы уточнили, что послание обнаружила шотландка из деревни Галбервик. Это произошло 28 февраля, когда Меган Кеппл гуляла с подругой. Женщины не смогли самостоятельно прочитать текст, поэтому обратились за помощью к пользователям Facebook.

Совместными усилиями было установлено, что письмо отправлено 17 января 2000 года. Оно написано на фарерском языке. Журналисты напомнили, что 2000 год является последним годом ХХ века.

В письме сказано, что его отправило в море группа скаутов из города Клаксвуйк на Фарерских островах. В то время они отдыхали на природе. Бумага подписана Финном Йоханнсеном. Меган Кеппл нашла страницу скаутов в Facebook, а после рассказала им о находке.

Письмо в бутылке 35 лет путешествовало по воде и вернулось к отправителю.

Фото: Shetland News