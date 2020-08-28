Письмо не покинуло американский штат за 35 лет.

Письмо в бутылке 35 лет путешествовало по воде и вернулось к отправителю. Об этом сообщил портал UPI. Журналисты рассказали, что тара нашлась недалеко от того места, где ее бросили в океан.

Авторами письма стали жительницы американского штата Делавэр Кэти Риддл Стейси Уэллс. Они забросили в океан послание в бутылке. Это памятное событие произошло 1 августа 1985 года. Женщины надеялись, что документ достигнет другого континента. В начале августа 2020 года житель того же штата Брэд Вахсмут во время водной прогулки на каяке по реке Бродкилл наткнулся на бутылку. Он решил найти отправителя.

Вахсмут связался с Риддл, встретился с ней и отдал письмо. Женщина удивилась, что за 35 лет послание не уплыло дальше ее родного штата.

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Видео: WRDE