Вице-президент США выступила в Делавэре с речью.

Американский вице-президент Камала Харрис назвала избирательную кампанию в США американскими горками в связи с выходом действующего лидера Белого дома Джо Байдена из предвыборной кампании. Соответствующей информацией местный политик сделала во время публичного выступления в штате Делавэр.

Я знаю, что это были американские горки, и мы все переполнены смешанными эмоциями по этому поводу. Камала Харрис, вице-президент США

Напомним, что президент страны Джо Байден 21 июля сообщил общественности о том, что он не будет добиваться нового переизбрания на пост главы государства. При этом политик поддержал кандидатуру Камалы Харрис в качестве представителя от Демократической партии. Тогда же лидер США пообещал в ближайшие дни выступить с обращением в связи со своим решением не баллотироваться на высший должностной пост. Следующие президентские выборы состоятся 5 ноября.

Американист Дудаков высказался о шансах Харрис заменить Байдена на выборах.

Фото и видео: YouTube / MSNBC