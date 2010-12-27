Во Вьетнаме жених устроил на похоронах невесты свадьбу

Молодой человек надел кольцо и дрожащим голосом исполнил песню, которую готовился спеть на торжестве.

Во Вьетнаме жених превратил похороны погибшей невесты в подобие несостоявшейся свадьбы. Об этом пишет AsiaOne.

Данг Тхиен Ан и его невеста познакомились во время учебы в Хошиминском техническом университете. Последние два года молодые люди жили и работали в Японии и собирались пожениться в конце сентября. Чтобы организовать свадьбу, девушка временно вернулась во Вьетнам.

В воскресенье, 25 августа, Данг Тхиен Ан, читая новости в Facebook, увидел видеотрансляцию об аварии во вьетнамском городе Хошимин. Юноша немедленно связался с родственниками невесты и узнал, что девушка погибла в ДТП.

В тот же день молодой человек купил авиабилет и прилетел во Вьетнам на похороны. На церемонии Ан надел обручальное кольцо, а другое положил перед фотографией невесты. После этого он дрожащим голосом исполнил песню, которую готовился спеть на свадьбе.

Ранее мы писали, что тело скончавшейся в Турции девочки отправят в Россию 30 августа.

Фото: кадр из видео Báo Thanh Niên / YouTube