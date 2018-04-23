От эмира Дубая сбежала одна из его шести жен

С собой она забрала 40 миллионов долларов и двух детей.

В СМИ появилась информация о том, что от эмира Дубая сбежала его шестая жена, сестра иорданского короля Абдаллы II принцесса Хайя бинт аль-Хусейн. С собой она прихватила 40 миллионов долларов и двух детей (11-летнюю дочь и семилетнего сына).

Некоторые СМИ сообщили, что принцесса отправилась в Германию, чтобы просить политическое убежище. Однако, официальный представитель ведомства ФРГ заявила, что к ним такая информация не поступала, нет данных и в МВД страны.

Сейчас, предположительно, принцесса находится в Лондоне и просит развода у эмира. Но и эта информация не является подтвержденной.

"От принцессы Фике до Екатерины II": Кристина Орбакайте приехала в Царское Село для съемок в "Гардемаринах".

Фото: www.globallookpress.com