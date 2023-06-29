Жена Зеленского заявила, что не собирается идти в политику

Елена Зеленского рассказала, что супруг не советуется с ней.

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила журналистам о том, что не хочет идти в политику. Таким образом гостья издания "РБК-Украина" сделала, отвечая на вопрос о своем возможном участии в политической жизни страны в будущем, а не просто в качестве первой леди.

Нет, я не хочу. Это не моя сфера. И мне почему-то в последнее время часто задают такой вопрос. Кому-то пришла такая идея в голову, я не знаю... Но я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Потому этого не произойдет никогда Елена Зеленская, супруга президента Украины

Елена Зеленская добавила, что никак не влияет на государственные процессы. Иностранка призналась в том, что может поддерживать какие-то инициативы киевского режима, но только в гуманитарных и социальных сферах. Она подчеркнула, что глава государства Владимир Зеленский не советуется с ней по принятию решений. Она считает такую позицию правильной.

Жена Зеленского испугалась, что украинцы станут психически больными.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України