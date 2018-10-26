Стало известно место похорон артиста Николая Караченцова

Артист скончался в пятницу, 26 октября, в онкологической больнице.

Советского и российского актера театра и кино Николая Караченцова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом СМИ сообщила супруга артиста Людмила Поргина.

Караченцов скончался в пятницу, 26 октября, в онкологического больнице в Московской области. Сегодня его тело перевезут в столицу, сейчас близкие актера договариваются с театром о гражданской панихиде.

Николай Караченцов почти 40 лет работал в "Ленкоме". Он снимался в таких кинокартинах, как "Старший сын", "Собака на сене", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов" и других.

Ранее на Piter.TV: Композитор Елена Суржикова скорбит из-за смерти Николая Караченцова.

Видео: Shik Larisa/ youtube