Композитор Елена Суржикова скорбит из-за смерти Николая Караченцова

В разговоре с изданием "ПолитЭксперт" Суржикова назвала Караченцова светочем всей ее жизни.

В окончании рабочей недели пришла печальная весть, в Москве умер народный артист РСФСР Николай Караченцов. Артисту на следующий день, 27 октября, могло исполниться 74 года. Он умер в больницы после продолжительной онкологической болезни. Композитор Елена Суржикова в разговоре с изданием "ПолитЭксперт" рассказала, что она очень скорбит о его уходе.

Это светоч всей моей жизни. Я испытала великое счастье находиться рядом с ним некоторое время, с его семьей. Это самый лучший человек в моей жизни, очень человечный и светлый. Елена Суржикова, композитор

Елена Суржикова является близким другом семьи Николая Караченцова, для нее это также тяжелая утрата.

Редакция издания "Политэксперт" и Piter.TV приносит искренние соболезнования родным и близким Николая Караченцова.

Видео: Ket0812/ youtube