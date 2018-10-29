Появилось видео прощания с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым

Актер умер в пятницу, 26 октября в девять утра в онкологической больнице.

В Москве прошло прощание с советским и российским актером Николаем Караченцовым. Родные, близкие друзья и поклонники пришли проводить в последний путь артсиста в его родной театр "Ленком". Об этом сообщает телеканал "360".

Церемония прощания проходила с 9:00 до 13:00, в 14:00 его похоронят на Троекуровском кладбище, где покоятся друзья Караченцова Владислав Галкин, Наталья Гундарева, Любовь Полищук.

Напомним, как утверждает супруга Караченцова, у него отказали почки. Актер умер в пятницу, 26 октября в девять утра. В субботу, 27 октября, арстисту могло бы исполниться 74 года. Много лет Николай Караченцов боролся с онкологическим заболеванием, иногда болезнь отступала, но в 2017 году врачи нашли у него в правом легком неоперабельную опухоль.

Николай Караченцов почти 40 лет работал в "Ленкоме". Он снимался в таких кинокартинах, как "Старший сын", "Собака на сене", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов" и других.

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Видео: Канал "360"

Фото: Алла Пугачёва | Королева эстрады/ ВК