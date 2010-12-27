Желающим оформить e-визу в Петербурге предлагают "помощь"

Компании предлагают оформить бесплатную визу за деньги.

Предприимчивые петербуржцы предлагают за деньги оформить бесплатную электронную визу. Особо боязливые или ленивые обращаются к "специалистам", чтобы те выполнили за них электронную форму с данными. Сейчас приобрести услугу оформления такой визы у посредников стоит в пределах 25-35 долларов. Некоторые компании дают гарантию в 300 евро, что клиента пустят в Россию. Именно столько стоит оформление срочной визы, которая изготавливается за два дня.

По данным "Фонтанки.ру", некоторые фирмы пытаются копировать стиль официального сайта МИДа и перенаправить туристов на собственный ресурс. В этом случае платится "партнерская" комиссия за сделку. Сайты предлагают также "ускоренную" услугу по оформлению - за 50 долларов. Некоторые из порталов - и вовсе напоминают мошеннические схемы и непонятно, получит ли турист свою е-визу в итоге или просто отдаст деньги ни за что.

На самом же деле процедура довольно простая и не занимает более 10 минут. Для этого туристам необходимо заполнить сведения на сайте МИДа России. Нужно указать ФИО, цель поездки, адрес и контактные данные, сведения о работодателе. Уже на стартовой странице всплывает окно с запросом об электронной визе. После заполнения данных, получателю требуется ждать около четырех дней подтверждения заявки. Затем на границе он должен будет показать только этот документ.

Напомним, что эксперимент по внедрению электронных виз для иностранцев запущен с первого октября. Услугой могут воспользоваться жители 53 государств. Ориентировочное время завершения проекта - конец 2020 года. После этого чиновники решат, следует ли оставлять практику или остановить.

Ранее Piter.tv писал о том, что эстонцы лидируют по количеству заявок на электронные визы в Петербург.

Фото: Pixabay.com

