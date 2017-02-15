Жапаров заявил, что Киргизия быстро восстановит разрушенные на границе объекты

Президент Киргизии оценил экономическое состояние государства.

Садыр Жапаров заявил, что Киргизия быстро восстановит разрушенные на государственной границе объекты. Такое заявление президент республики сделал на торжественной церемонии подписания новой Конституции республики. Политик напомнил, что здания и инфраструктура пострадали после вооруженного конфликта с Таджикистаном.

Я дал задание как можно скорее начать восстановление разрушенных сел. Государство оказывает пострадавшим полную поддержку. В кратчайшие сроки будут проведены работы по восстановлению и нормализации жизни наших граждан в пострадавших населенных пунктах. Садыр Жапаров, президент Киргизии

Глава республики заметил, что сейчас предпринимаются все меры для поддержания мира с соседним государством, а также стабильности на границе. При этом политик напомнил, что экономика Киргизии переживает значительный кризис, а дефицит бюджета достигает 20 млрд сомов (около 235 млн долларов). Бишкек не может в полной мере восстановить торговые связи с странами из-за распространения по мир пандемии коронавируса.

Президент Киргизии призвал создать хорошо подготовленную армию.

Фото: president.kg

Видео: YT / Кыргызстан Лидерлери