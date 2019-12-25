Жапаров призвал ОДКБ разработать механизм действий на случай агрессии стран внутри альянса

Глава Киргизии оценил необходимость защиты стра ОДКБ друг от друга.

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности разработать механизм действий на случай агрессии стран внутри альянса. Такое заявление политик сделала в рамках саммита ОДКБ, который проводится в Душанбе. По мнению главы республики, следует иметь план действий, если на одну из стран-участниц будет предпринята атака другой участницы альянса.

С учетом ситуации в регионе президент озвучил ряд предложений, в числе которых выработка механизмов оперативного реагирования и принятия решений в рамках организации в случае вооруженной агрессии одного государства-члена в отношении другого государства - члена ОДКБ. Садыр Жапаров, президент Киргизии

Лавров: русский язык последние 30 лет теряет свои позиции в постсоветских странах.

Фото: president.kg