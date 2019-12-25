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Жапаров призвал ОДКБ разработать механизм действий на случай агрессии стран внутри альянса
Сегодня, 11:02
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Жапаров призвал ОДКБ разработать механизм действий на случай агрессии стран внутри альянса

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Глава Киргизии оценил необходимость защиты стра ОДКБ друг от друга.

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности разработать механизм действий на случай агрессии стран внутри альянса. Такое заявление политик сделала в рамках саммита ОДКБ, который проводится в Душанбе. По мнению главы республики, следует иметь план действий, если на одну из стран-участниц будет предпринята атака другой участницы альянса.

С учетом ситуации в регионе президент озвучил ряд предложений, в числе которых выработка механизмов оперативного реагирования и принятия решений в рамках организации в случае вооруженной агрессии одного государства-члена в отношении другого государства - члена ОДКБ.

Садыр Жапаров, президент Киргизии

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Фото: president.kg

Теги: военный альянс, киргизия, одкб, садыр жапаров
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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