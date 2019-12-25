Лавров: русский язык последние 30 лет теряет свои позиции в постсоветских странах

Глава МИД РФ рассказал об ухудшении качества знания языка среди мигрантов.

Глава российского внешнеполитического министерства Сергей Лавров рассказал о том, что русский язык последние 30 лет теряет свои позиции в постсоветских странах. Такое заявление чиновник сделал во время встречи с представителями национально-культурных объединений. Спикер напомнил, что ситуация, в частности, касается Центральной Азии, откуда в РФ прибывает большое количество мигрантов.

К сожалению, русский язык стал очень быстро терять свои позиции. Во многих государствах был сделан упор на продвижение национального языка, что абсолютно естественно для стран, которые обрели суверенитет недавно и хотят сохранить свою культуру. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Чиновник напомнил, что в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии русский язык является официальным государственным языком, поэтому он хорошо защищен, хотя и ухудшается его знание среди местного населения. Россия формирует программу по созданию школ и университетов, чтобы улучшить качество знания языка. Инициативу поддержал Совет Федерации и лично Валентина Матвиенко.

Лавров назвал интерпретацию его слов про Сталина подлой.

Фото: МИД России