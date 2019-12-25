Лавров назвал интерпретацию его слов про Сталина подлой

Глава МИД РФ напомнил о контексте, в котором он говорил про советского руководителя.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал интерпретацию его слов про Иосифа Сталина подлой. Такое заявление чиновник сделал во время встречи с представителями национально-культурных объединений.

Я сказал следующее: "Те, кто требуют воспринимать Сталина как абсолютное зло, без каких-либо нюансов, кто требует рассматривать его и Гитлера единственными виновниками, тем самым хотят поставить на одну доску нашу страну и тех, кто ставил целью завоевать Европу". Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил, что СССР спасли Европу от тех, кто стремился захватить этот регион во время Второй мировой войны. Он уверен, что благодаря Красной армии многие европейские страны не были уничтожены, а многие народы оказались спасены. Ранее ряд СМИ выступил с заявлениями о том, что глава МИД РФ оправдывает преступления сталинизма. Такую позицию со стороны прессы министр назвал подлой, а люди, которые ее транслируют, не сможет добиться результата, так как российский народ "умнее и богаче".

Граждане России в ДНР и ЛНР имеют полное право голосовать на выборах в Госдуму.

Фото: МИД России