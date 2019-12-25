За формирование минералов отвечают пегматиты.

Земля может выращивать драгоценные камни буквально за минуты. Об этом рассказали представители Университета Райса в публикации для phys.org. В рамках исследования специалисты установили, что многие камни планета создала быстро. В список входят такие кристаллические минералы как аквамарин, изумруд, гранат, циркон и топаз. В основном они встречаются пегматитах, жильных образованиях.

Пегматиты формируются при подъеме магмы, которая остывает внутри земли. Пегматиты содержат самые большие кристаллы. Их размер традиционно связывают со временем охлаждения. Сами пегматиты охлаждаются довольно быстро, иногда - за несколько лет. При помощи математической модели стало понятно, что фактически крупные кристаллы могут быть выращены за несколько дней. Это происходит за счет того, что в пегматитах кроме магмы оказывается вода. Она становится частью расплава и дает начало многим минералам. В жидкости может преобладать вода, что перемещает элементы намного быстрее, что и сказывается на быстром формировании кристаллов.

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