Он связан с быстрым увеличением уровня мирового океана.

Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы. Об этом сообщается пресс-релизе EurekAlert! По данным ученых, таяние ледников приведет планету к самому негативному развитию событий. Начиная с 90-ых годов скорость таяния ледяных щитов Гренландии и Антарктики подняли уровень мирового океана на 1,8 сантиметра. В межправительственной комиссии по изменению климата заявили, что такие показатели характерны для худшего сценария потепления на планете.

Представители Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института отметили, что если уровень мирового океана поднимется еще на 17 сантиметров, тогда к концу века вода затронет среду обитания 16 млн человек по всей планете.

Глобальное потепление почти удвоило скорость роста лесов в Новой Англии.