Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Милош Земан допустил отмену визита на 75-летие Победы в ВОВ в Москву. Президент Чехии подумает над посещением РФ после критики МИДа о новом чешском законе. Документ признает 21 августа днем памяти жертв "вторжения и оккупации" войсками Варшавского договора в 1968 году. Дипломаты разочарованы таким решением правительства. Они считают, что они противоречат двусторонним договоренностям о дружественных отношениях.
Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину (Победы в ВОВ).
прокомментировал президент Чехии
Глава страны считает, что позицию внешнеполитического ведомства России "абсолютной наглостью". Об этом он заявил порталу Parlamentnilisty.
Ранее Piter.tv писал о том, что Россия вошла в десятку самых "пьющих" стран мира.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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