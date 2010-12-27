Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии недоволен позицией российских дипломатов.

Милош Земан допустил отмену визита на 75-летие Победы в ВОВ в Москву. Президент Чехии подумает над посещением РФ после критики МИДа о новом чешском законе. Документ признает 21 августа днем памяти жертв "вторжения и оккупации" войсками Варшавского договора в 1968 году. Дипломаты разочарованы таким решением правительства. Они считают, что они противоречат двусторонним договоренностям о дружественных отношениях.

Что, если бы вы перелистнули эту страницу и перестали бы отмечать эту годовщину (Победы в ВОВ). прокомментировал президент Чехии

Глава страны считает, что позицию внешнеполитического ведомства России "абсолютной наглостью". Об этом он заявил порталу Parlamentnilisty.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия вошла в десятку самых "пьющих" стран мира.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

